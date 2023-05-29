Общество 29 мая 2023, 13:23 Худрука «Сатирикона» Райкина назначили ректором ВШСИ в Москве Худрук «Сатирикона» Райкин стал ректором Школы сценических искусств в Москве РИА «Новости»

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Художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина назначили ректором Высшей школы сценических искусств (ВШСИ). Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

«С вступлением Константина Райкина в должность ректора завершился период правовой неопределенности, который продолжался в Школе в течение полутора лет. Сейчас все юридические вопросы полностью урегулировали», — сказано в сообщении.

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В этом году образовательное учреждение отметит юбилейные десять лет. В следующем — День рождения «Сатирикона». Поэтому назначение Райкина на новую должность — настоящее знаменательное событие для организаций, отметили в заведении.

Худрук рассказал о планах, которые реализует в высшем учебном заведении в ближайшие месяцы. В первую очередь, выпускникам вручат дипломы, откроют набор на новый смешанный актерско-режиссерский курс, эндаумент-фонд на базе Школы и многое другое.

В память о бывшем ректоре вуза Анатолии Полянкине установят мемориальную доску.

Школу сценических искусств открыли в 2013 году. В ней обучают по специальностям: актерское искусство, актер театра кукол, режиссура театра, театроведение, технология художественного оформления спектаклей.

В начале мая Генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева назначили заведующим базовой кафедры РЭО в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова.