Экология 04 мая 2023, 09:35 Денис Буцаев назначен завкафедры РЭО в РЭУ им. Плеханова

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В рамках работы базовой кафедры планируется осуществлять подготовку высококвалифицированных специалистов в области экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ).

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев назначен заведующим базовой кафедры РЭО в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова.

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«Первая базовая кафедра РЭО в РЭУ им. Г. В. Плеханова начнет обучение студентов уже в сентябре. На кафедре будут готовить новых отраслевых специалистов по программам магистратуры (ESG и „Зеленая“ экономика), а также повышать профессиональные квалификации работников в рамках программ дополнительного профессионального образования, разработанных в партнерстве с РЭО. Кроме того, кафедра будет вести научно-исследовательскую работу по таким направлениям, как обращение с отходами и ЭЗЦ. Нашей отрасли необходимы высококвалифицированные кадры, и я благодарю РЭУ им. Г. В. Плеханова и лично ректора Ивана Васильевича Лобанова за предоставленную возможность стать полноценным участником работы в этом направлении», — сообщил Денис Буцаев.

Предполагаемый охват обучающихся по программам магистратуры и дополнительного профессионального образования, по предварительным оценкам, составит более 500 отраслевых специалистов ежегодно.

«Основная задача базовой кафедры РЭО — подготовить студентов, которые сразу после обучения будут обладать необходимым набором компетенций и навыков для решения практических задач. В рамках достигнутых ранее соглашений между Плехановским университетом и РЭО о сотрудничестве по образовательному и научному трекам, на базе РЭУ уже созданы и успешно реализуются программы дополнительного профессионального образования, разрабатываются передовые технологии в области окружающей среды в научной лаборатории „Перспективные композиционные материалы и технологии“. Это позволило привлечь ведущих ученых для исследований, нарастить программу по внедрению новых разработок.

Открытие Базовой кафедры Российского экологического оператора под руководством Дениса Петровича Буцаева позволит повысить кадровый потенциал в сфере экономики замкнутого цикла и даст возможность актуализировать образовательные программы согласно запросу работодателей, расширив спектр научных исследований этой сферы», — отметил ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Лобанов.

Уже 4 мая в 18:00 состоится день магистерской программы ESG-трансформация предприятий, на котором все желающие смогут узнать подробности поступления и обучения по программе магистратуры в рамках базовой кафедры РЭО. Ссылка для участия.

РЭУ им. Плеханова входит в Консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла, который РЭО основал в 2021 году. Всего в него вошел 21 вуз, а также отраслевые компании и ключевые игроки отрасли обращения с отходами.