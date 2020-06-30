Худрук МХАТа заявил, что Ефремова нужно «поставить на место»

Авария с участием Михаила Ефремова произошла не только по вине артиста. Во МХАТе считают, что актер постепенно шел к этому, «чувствуя свою безнаказанность».

Мнение о смертельном ДТП высказал в беседе с сайтом kp.ru художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков. Общественность, по его мнению, в определенной степени тоже ответственна за произошедшее.

«Михаил шел к этому. Человек, который чувствовал свою безнаказанность. И мы все эту безнаказанность развивали. Мы ее формировали», — сказал Бояков.

По его словам, именно аудитория создает миллионеров-блогеров «своими лайками и перепостами» и формирует отношение к «звездам в медийном поле».

Бояков добавил, что не стоит «возносить на постамент» тех, у кого нет духовного авторитета и интеллектуальных данных.

«Мы их позиционируем как главных личностей, которые создают нашу интеллектуальную повестку. Давайте этому противостоять. Давайте перестанем этих звезд называть звездами. Давайте их поставим на место», — заключил худрук МХАТа.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Автомобиль, которым управлял актер, вылетел через двойную сплошную на встречную полосу и врезался в грузовой фургон. Его водитель Сергей Захаров получил серьезные травмы и скончался в больнице.

Ефремов сел за руль пьяным, позже в его крови нашли следы наркотиков. Против артиста возбудили уголовное дело и отправили под домашний арест. Он может сесть в тюрьму на 12 лет.