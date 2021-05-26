Художники разрисовали недостроенный «Буран» на космодроме Байконур

Уличные художники проникли на территорию космодрома Байконур и изрисовали баллончиками недостроенный космический корабль «Буран». Фото с разукрашенным и исписанным космическим челноком разошлись в Сети.

Молодые люди оставили на фюзеляже шаттла несколько надписей: «Юра, мы приехали», «Добро» и «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле».

Художники нанесли на обшивку «Бурана» и свои имена. Судя по снимкам, их зовут Руслан и Андрей. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на одного из авторов, чтобы попасть на Байконур, им пришлось идти по степи два дня.

«Мы шли ночью, нас не раз замечали прожекторы, к которым мы подходили очень близко: если тебя заметил прожектор, он начинает мигать и светить на тебя. Тут остается только залечь и лежать не двигаясь и надеяться на удачу», — приводит агентство слова художника, которому удалось проникнуть на космодром.

В августе прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил разработать крылатый космический челнок по типу «Бурана», который в будущем заменит космические корабли «Союз МС».