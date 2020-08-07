Космический «челнок» создадут в России. Многоразовый корабль будут делать на основе «Бурана»

«Нужно делать многоразовый корабль <…> что-то по типу „Бурана“ с возможностью посадки на взлетно-посадочные полосы. Я такую задачу поставил нашим инженерам. Корпорация „Энергия“ и другие коллективы сейчас будут предлагать такого рода варианты космической техники», — приводит агентство слова Рогозина.

Собеседник агентства подчеркнул, что на создание «челнока» уйдет много времени, поэтому в космос летать пока будет «Союз», который постоянно модернизируют, пишет RT. Рогозин уверен, что постоянная модернизация «губительна для развития космической техники», поэтому нужно создавать новые космические корабли.

Ранее глава Роскосмоса рассказал, что следующий экипаж космонавтов, который отправится на Международную космическую станцию (МКС) осенью, может испытать на себе сверхбыструю схему полета по двухвитковой схеме. Планируется, что с момента старта до стыковки космического корабля со станцией пройдет примерно три часа и 20 минут.