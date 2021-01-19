Художник Duran раскрыл свою личность

Баир Раднаев родился в 1986 году в Бурятии. В 16 лет он перебрался учиться в Новосибирск. Раднаев рассказал, что изначально он хотел поступить на механико-математический факультет МГУ, но ректор «срезал» его на экзамене. В итоге художник поступил на мехмат Новосибирского государственного университета.

«Закончил в 20, перебрался в Питер и просто влюбился в этот мрачный, сырой, меланхоличный, депрессивный, […] короче, Питер пришелся мне по душе, и я бросил тут якорь», — рассказал молодой человек. По его словам, он на протяжении пяти лет работал клиентским программистом в компании Mail.ru. Проект Duran появился, когда у Раднаева начал пропадать интерес к профессии.

«Кстати, „Дуран“ — это „любовь“ по-бурятски. Я так и ответил в одном из интервью, и это было уже палево номер 100500, но никто не спросил, почему именно по-бурятски», — написал молодой человек. В последнее время, по словам художника, он работал в сфере рекламы, и его коллеги знали, что автор популярных комиксов именно он.

Художник также признался, что его неоднократно деанонили, но раскрыть свою личность он решился после последнего случая, когда люди начали писать ему в личные сообщения, обращаясь по имени и отчеству. Раднаев отметил, что не знает, почему кто-то захотел раскрыть правду о нем.

Изображение примерно 30 на 10 метров в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом, появилось в одном из подмосковных дворов. «360» пообщался с его автором, художником Иваном Волковым. Такой стрит-арт не самый долговечный способ выражения того, что наболело. Но это не огорчает автора. Следующее граффити уже в разработке. Тема — остросоциальная. Место пока неизвестно.