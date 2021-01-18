Гигантское граффити против коронавируса создали в Подмосковье

Изображение примерно 30 на 10 метров в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом, появилось в одном из подмосковных дворов. «360» пообщался с его автором, художником Иваном Волковым.

Желание написать не просто картину, а масштабную работу в честь медиков, — вот, что может выгнать из дома на двадцатиградусный мороз молодого художника. Его холст — спортивная площадка во дворах многоэтажек Протвино. Кисти — пара пульверизаторов.

Именно работы на снегу сделали его популярным в соцсетях. Кто-то из местных сфотографировал одну из картин и выложил в интернет. О художнике заговорили.

«Он использует темы остросоциальные и политические. Вспомним хотя бы такого известного художника как Бэнкси. Волков, если мы внимательно посмотрим его работы, также использует подобные темы», — считает искусствовед Дарья Воронина.

Участник выставок в Нью-Йорке, Берлине и Москве Волков за время пандемии столкнулся с трудностями. Только сейчас у него появились новые коммерческие заказы.

Источник фото: «360»

«Только в этом году начал продавать какие-то первые работы. Галереи закрылись, стали работать онлайн. И люди, видимо, потянулись к искусству, потому что эта ситуация их сковала, а они нашли отдушину», — сказал художник «360».

Помощь в борьбе с пандемией не ограничивается красными зонами ковидных госпиталей. Иногда она может быть и такой — в качестве картины на снегу. Которая наверняка тронет каждого.

Такой стрит-арт не самый долговечный способ выражения того, что наболело. Но это не огорчает автора. Следующее граффити уже в разработке. Тема — остросоциальная. Место пока неизвестно. Впору почаще выходить на улицу. Вдруг именно ваш двор станет новым полотном художника.