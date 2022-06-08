Китайская компания Huawei начала закрывать официальные торговые точки на территории России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на близкий к фирме источник.

Всего в России насчитывается 19 официальных магазинов Huawei. Согласно информации журналистов, сейчас в стране работают только 15 торговых точек компании. Первый магазин закрылся еще 28 февраля в столичном торговом центре Ривьера. После этого перестали работать магазины Huawei в Новокузнецке, Уфе и Ростове-на-Дону.

По словам собеседника агентства, компания стала закрывать свои торговые точки из-за нехватки товаров на складах. Еще одной причиной стало падение спроса на смартфоны. Источник предположил, что в ближайшее время китайская компания приостановит деятельность еще нескольких магазинов.

Представительство Huawei в Москве пока официально не прокомментировало сообщения о закрытии торговых точек.

Зарубежные компании начали приостанавливать свою работу в России после введения санкций. Некоторые из них снова открылись, а какие-то только готовятся к возобновлению бизнеса. Ранее Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева допустила, что бренды компании Inditex вернутся в Россию до конца лета.