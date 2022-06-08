Уходили не по своей воле. Западным компаниям предрекли возвращение в Россию до конца года

Есть вероятность, что Zara, Bershka и другие бренды компании Inditex вернуться в Россию до конца лета. Эксперты уверены, что зарубежные компании заставил покинуть российский рынок Евросоюз. Однако сейчас, когда он проигрывает экономическую войну, коммерсанты могут рискнуть выйти из-под контроля.

Inditex может вернуться в Россию

Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева допустила, что Inditex вернется в Россию уже нынешним летом. Назвать точную дату возвращения брендов Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear и Stradivarius, которые принадлежат испанской компании, пока сложно. Письменно торговая сеть еще не уведомила своих партнеров о возобновлении работы.

В начале марта этого года Inditex объявила о приостановке работы 502 магазинов в России. В официальном пояснении компании говорилось, что в текущих обстоятельствах она не может гарантировать «непрерывность операций и коммерческих условий в Российской Федерации». При этом в Inditex пообещали вернуться на российский рынок, как только появится возможность.

Позже стало известно, что компания в любом случае планирует полностью закрыть более 50 магазинов по всей России. Такое решение связывают с оптимизацией бизнеса: Inditex отказывается от аренды неэффективных точек с невысоким оборотом. При этом в компании выросла популярность онлайн-продаж.

Источник фото: РИА «Новости»

Зарубежным компаниям навязали уход из РФ

Профессор Института бизнеса и делового администрирования Игорь Качалов напомнил «360» некоторые юридические моменты. В марте 2022 года из-за спецоперации компания Inditex заявила, что все магазины ее брендов приостанавливают работу в России.

«Однако в начале мая этого года они продлили или, скажем так, пересмотрели договоры на аренду. Компания будет платить за наем площадок для сотен своих магазинов, но не будет там торговать. Такие пересмотренные условия договора они зафиксировали до 31 августа. Поэтому все, что нам точно известно: договоры на аренду без торговли продлены до 31 августа — до этой даты они торговать не будут», — уточнил Качалов.

Он резюмировал, что на самом деле о планах Inditex на Россию точно пока ничего не известно. Есть лишь мнения весьма уважаемых брокеров по недвижимости, которых компания просила пересмотреть договоры на аренду. Это вовсе не обязательно означает возвращение на рынок. Из официальных источников, как, например, в случае с McDonald’s, никаких заявлений не было. При этом профессор подчеркнул, что решение уйти или вернуться вне компетенции Inditex.

Мнение компании никто не спрашивал ни в марте этого года, ни сейчас. Есть решение Госдепартамента США, есть решение ответственных лиц Евросоюза объявить нам экономическую войну. В рамках этой официально объявленной экономической войны они заставили тысячи компаний уйти с российского рынка. Boeing не принимал решение уйти, Airbus не принимал решение уйти, McDonald’s не принимал решение уйти и, я вас уверяю, Inditex не принимал решение уйти Игорь Качалов профессор.

Ребрендинг не имеет смысла

Профессор добавил, что как минимум 80% менеджеров крупных иностранных компаний не хотели уходить. Сейчас же происходит поэтапное понимание того, что Евросоюз начинает проигрывать экономическую войну, объявленную России. И компании начинают прощупывать почву в надежде наконец-то вернуться к нормальному бизнесу.

Источник фото: pexels.com

Если бренды Inditex все-таки вернутся на российский рынок, то они вряд ли поменяют свои названия, отметил Качалов. Ведь, несмотря на всеобщее заблуждение, тот же McDonald’s не менял имя, он спокойно существует в Европе и США. В России таких заведений больше нет, на их месте откроются новые точки, которые будут носить иное название и принадлежать другому юридическому лицу.

«Смена названий для брендов Inditex не сыграет никакой роли. Как в старом анекдоте — если компания вернется вопреки решению Евросоюза, она получат по физиономии, а не по вывеске. Неважно, под каким брендом ты вернулся, ты не имеешь права это делать, тебе запретили! Именно так рассуждают в Евросоюзе. Поэтому ребрендинг вообще никакого смысла не имеет, повторяю, весь смысл в юридической принадлежности», — пояснил Качалов.

Западные компании привлекает Россия

В том, что крупнейшие иностранные компании хотят вернуться, нет ничего удивительного — у России одна из лучших экономических систем Европы, рассказал «360» член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, экономист Александр Разуваев. Такой большой рынок никто не хочет терять. Второй важный момент — крепкий, стабильный рубль. Кроме того, за рубежом откровенно устали от Украины, ради которой затевали санкции.

«На самом деле отношение к украинскому вопросу у Евросоюза меняется под влиянием роста цен на электричество и топливо. К тому же украинские беженцы, которых очень много, ведут себя в Европе не очень прилично и не хотят работать. Европейцы впервые с этим столкнулись», — сказал Разуваев.

Сильный рубль и очень привлекательный российский рынок могут ускорить возвращение многих популярных зарубежных брендов. Экономист предположил, что до конца года почти все компании, которые ушли из России, вернутся.