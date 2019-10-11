«Не надо быть фанатиками». Идею выявлять водителей с хроническим алкоголизмом раскритиковали

Идею проверять будущих водителей на хронический алкоголизм раскритиковал координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. Водители уже сейчас перед получением прав должны предоставить справку из наркодиспансера, а если они выпивают кружку пива вечером, это не значит, что им в другое время нельзя садиться за руль.

«Водителей заставляют получать справку в наркологическом диспансере о том, что он не состоит там на учете. Люди, которые являются хроническими алкоголиками, практически все рано или поздно попадают туда на учет. Если человек состоит там на учете, право на управление транспортным средством, водительское удостоверение ему не выдадут. В чем инновация?» — посетовал Шкуматов на инициативу.

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Другое дело, что люди могут регулярно употреблять алкоголь, но при этом не являться хроническими алкоголиками. Например, Шкуматов не увидел ничего страшного в том, что люди выпивают вечером пиво или вино.

«Просто сам факт употребления алкоголя, регулярное потребление того же самого пива, например, не говорит о хроническом алкоголизме, то есть не надо быть фанатиками. Если человек любит выпить кружечку пива вечером, это не означает, что он алкоголик», — заметил Шкуматов.

Честно говоря, не вижу в самом факте употребления спиртных напитков чего-то хронического. Если человек действительно запойный алкоголик, тут все очевидно Петр Шкуматов.

Что касается теста, то перед его прохождением человеку достаточно не пить неделю, чтобы этот эксперимент следы алкоголя у него не выявил, объяснил Шкуматов.

Ранее СМИ сообщили, что Минздрав направил на регистрацию указ об обязательном тестировании на наличие карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в крови водителей. Кандидатов на права также обяжут сдавать мочу для выявления следов барбитуратов, кокаина, метадона, опиатов, амфетамина, каннабиноидов.