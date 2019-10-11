Водителей в России начнут тестировать на хронический алкоголизм

«Процент снизился, но не радикально»: нарколог — о данных ВОЗ по алкоголизму в России Подробнее

Минздравом подписан указ об обязательном тестировании на наличие карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в крови водителей. Сейчас документ находится на регистрации в Минюсте. Водителей также обяжут сдавать мочу для выявления следов барбитуратов, кокаина, метадона, опиатов, амфетамина, каннабиноидов.

Эксперты утверждают, что из-за новых анализов значительно подорожают медицинские справки. Кроме того, станет больше организаций, которые торгуют фальшивыми документами подобного типа.

Наркологи заявили: в случае положительных результатов данных тестов граждане могут не только потерять шанс получить права, но и отсидеть 15 суток за употребление веществ, запрещенный на территории России.

«Особенности современного течения наркологических расстройств характеризуются скрытностью. Зачастую такие лица, не излечившись полностью от зависимости, после окончания срока лишения прав получают заключения об отсутствии у них противопоказаний, продолжая управлять автомобилем, представляя опасность. Подобные ситуации могут возникать при получении удостоверений кандидатами в водители», — пояснили в Госавтоинспекции, с которой согласовывался новый приказ.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяны Шутылевой назвала такое решение Минздрава правильным. Она подчеркнула, что наркоманы могут и не состоять на учете в диспансере, поэтому будет правильным выявлять страдающих от зависимости еще до получения прав.