28 февраля 2024, 03:37
Хозяйка подмосковного кафе не пустила участников СВО и попала под уголовное дело
СК: хозяйку кафе, не пустившую бойцов СВО, проверят на финансирование ВСУ
Владелица сети предприятий общепита не пустила в кафе в Подмосковье участников специальной военной операции и выложила экстремистский пост в социальных сетях. Следственный комитет возбудил против женщины уголовное дело. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
«В городе Люберцы Московской области женщина, являющаяся собственницей сети предприятий общественного питания, не пускала в заведения участников СВО, а также выложила в социальные сети пост с высказываниями экстремистского характера», — сообщили в СК.
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Следователи возбудили уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства. Кроме того, фигурантку проверят на финансирование ВСУ.
Ранее суд Люберец оштрафовал местную жительницу на 45 тысяч рублей за комментарий в социальных сетях с дискредитацией Вооруженных сил России.
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