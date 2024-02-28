Общество 28 февраля 2024, 03:37 Хозяйка подмосковного кафе не пустила участников СВО и попала под уголовное дело СК: хозяйку кафе, не пустившую бойцов СВО, проверят на финансирование ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Владелица сети предприятий общепита не пустила в кафе в Подмосковье участников специальной военной операции и выложила экстремистский пост в социальных сетях. Следственный комитет возбудил против женщины уголовное дело. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

«В городе Люберцы Московской области женщина, являющаяся собственницей сети предприятий общественного питания, не пускала в заведения участников СВО, а также выложила в социальные сети пост с высказываниями экстремистского характера», — сообщили в СК.

Реклама

Следователи возбудили уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства. Кроме того, фигурантку проверят на финансирование ВСУ.

Ранее суд Люберец оштрафовал местную жительницу на 45 тысяч рублей за комментарий в социальных сетях с дискредитацией Вооруженных сил России.