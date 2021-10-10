Хозяева голдендудлей в Швейцарии показали, как шерсть их питомцев колышется на ветру

В Швейцарии хозяева сняли на видео голдендудлей, чья шерсть красиво развивалась на ветру. Подписчики предположили, что такой ролик мог бы стать идеальной рекламой шампуня. Видео появилось на YouTube-канале ViralHog.

«Мы взяли наших собачек Мию и Майло в поход в Хоргерберг в Цюрихе, Швейцария. В тот день ветер был настолько сильным, что их волосы творили безумные вещи. Поэтому мы хотели запечатлеть этот момент на видео и поделиться им со всем миром», — написали авторы ролика.

Видео набрало почти 50 тысяч просмотров и 1,3 тысячи лайков.

Голдендудли — это лохматая и, как правило, добродушная порода собак, помесь пуделя и золотистого ретривера.

Онлайн-ретейлер «Самокат» и AliExpress ранее рассказали об исследовании, которое было проведено среди российских граждан на тему домашних животных. Около 21% опрошенных заявили, что завели питомцев из-за страха одиночества во время карантина. По данным аналитиков, в этом году 70% россиян стали тратить больше денег на животных по сравнению с 2020 годом.