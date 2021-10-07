Опрос показал, что 21% россиян завели питомцев из-за одиночества

Онлайн-ретейлер Самокат и AliExpress рассказали об исследовании, которое было проведено среди российских граждан на тему домашних животных. Около 21% опрошенных заявили, что завели питомцев из-за страха одиночества во время карантина. Об этом написала «Газета.ru».

Примерно 39% ответили, что решили поселить дома питомца из-за любви к животным, еще треть опрошенных подобрали их на улице. Каждый десятый респондент купил кошку или собаку, чтобы порадовать своего ребенка.

По данным аналитиков, в этом году 70% россиян стали тратить больше денег на животных по сравнению с 2020 годом. Существенно выросли продажи товаров для собак — в 24 раза по сравнению с прошлым годом. Спрос на товары для кошек увеличился в 16 раз.

В онлайн-опросе приняли участие больше тысячи человек из разных регионов России.