«Хотят видеть квартиру в бункере». Спрос на убежища вырос в России из-за пандемии

Мир все больше становится похож на кино. Например, в фильмах люди во время ЧС изолируются в бункерах. Кажется, некоторые россияне тоже рассматривают такой сценарий. «360» выяснил, что в последнее время спрос на эти убежища в России вырос.

Об этом телеканалу рассказал владелец компании по строительству бункеров Дмитрий Сотников.

«Есть спрос. В основном Москва, Санкт-Петербург и Сочи бункеры заказывают. С полным жизнеобеспечением. Можете находиться там до года. Со скважиной своей, газогенераторами, даже укомплектовываем едой», — заявил он.

По его словам, сейчас поступило около 20 заявок. Шесть из них уже обработали. В целом таких заказов в период эпидемии коронавируса стало в пять раз больше.

Хотят видеть квартиру в бункере. Чтобы ощущать себя не как в бункере, а как в закрытой квартире со всем условиями: душевыми кабинами, керамогранитом, телевизором и мягкой мебелью Дмитрий Сотников.

Этой темой интересуются как люди среднего достатка, так и очень богатые. Цены на такое убежище действительно сравнимы со стоимостью квартир. Минимальный размер бункера — 25 квадратных метров. Такой обойдется как минимум в три миллиона рублей. В среднем площадь бункера — 48 «квадратов». В таком помещении могут оставаться до четырех человек.

«Мы еще генерируем кислород, можем проводить его самостоятельно. Но это на 300 тысяч дороже», — отметил собеседник «360».

Некоторые клиенты мечтают построить бункер рядом с домом или хотят себе особняк вместе с убежищем прямо под ним. Сотников объяснил, что бункер по своей структуре чем-то напоминает подводную лодку. Там есть два входа.

Есть предбанник. Там обрабатываются костюмы, скафандры. Их можно надеть, выйти (с условием любых катаклизмов), сделать какие-то вещи и вернуться обратно Дмитрий Сотников.

После предбанника есть вторая дверь, где находится сам бункер. Подобные жилища пользуются большим спросом и в США. Там предлагают как небольшие укрытия, так и целые подземные мини-города со всеми удобствами.