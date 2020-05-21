«Хотят видеть квартиру в бункере». Спрос на убежища вырос в России из-за пандемии
Об этом телеканалу рассказал владелец компании по строительству бункеров Дмитрий Сотников.
«Есть спрос. В основном Москва, Санкт-Петербург и Сочи бункеры заказывают. С полным жизнеобеспечением. Можете находиться там до года. Со скважиной своей, газогенераторами, даже укомплектовываем едой», — заявил он.
По его словам, сейчас поступило около 20 заявок. Шесть из них уже обработали. В целом таких заказов в период эпидемии коронавируса стало в пять раз больше.
Хотят видеть квартиру в бункере. Чтобы ощущать себя не как в бункере, а как в закрытой квартире со всем условиями: душевыми кабинами, керамогранитом, телевизором и мягкой мебельюДмитрий Сотников.
Этой темой интересуются как люди среднего достатка, так и очень богатые. Цены на такое убежище действительно сравнимы со стоимостью квартир. Минимальный размер бункера — 25 квадратных метров. Такой обойдется как минимум в три миллиона рублей. В среднем площадь бункера — 48 «квадратов». В таком помещении могут оставаться до четырех человек.
«Мы еще генерируем кислород, можем проводить его самостоятельно. Но это на 300 тысяч дороже», — отметил собеседник «360».
Некоторые клиенты мечтают построить бункер рядом с домом или хотят себе особняк вместе с убежищем прямо под ним. Сотников объяснил, что бункер по своей структуре чем-то напоминает подводную лодку. Там есть два входа.
Есть предбанник. Там обрабатываются костюмы, скафандры. Их можно надеть, выйти (с условием любых катаклизмов), сделать какие-то вещи и вернуться обратноДмитрий Сотников.
После предбанника есть вторая дверь, где находится сам бункер. Подобные жилища пользуются большим спросом и в США. Там предлагают как небольшие укрытия, так и целые подземные мини-города со всеми удобствами.