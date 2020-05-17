Безопасность не для всех. Как самоизолируются богатые люди

Например, явно неплохо себя чувствует Марк Цукерберг, глава Facebook и по совместительству член частного горнолыжного клуба, расположенного в заповеднике Йеллоустоун. Прекрасное место, чтобы скоротать время на самоизоляции. По крайней мере в марте Цукерберг еще мог там оставаться.

Российские олигархи тоже укрылись в резиденциях. Правда, большинство из них все-таки остались в России. Исключение составил, например, Алишер Усманов, который решил самоизолироваться у себя на родине — в Ташкенте.

Но не только предприниматели могут позволить себе отдых в резиденции во время пандемии. Например, как сообщает американский журнал Реоple, рэпер и продюсер Канье Уэст вместе с детьми переехал из Калифорнии на ранчо в Вайоминге — чтобы жена Ким Кардашьян могла отдохнуть от семейной жизни.

Не отстают от него и российские артисты. Например, Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой соблюдают режим самоизоляции в деревне Грязи. Но название не должно вводить в заблуждение — замок можно построить и в Грязи.

Замки, острова и бомбоубежища

Некоторые богатые люди идут на более радикальные шаги — не просто уехать в свою загородную резиденцию, а обзавестись новым жильем на время карантина. Дело в том, что у многих из них коронавирус вызывает действительно серьезные опасения.

Этим уже пользуются особо предприимчивые бизнесмены. Например, представители американской компании Rising S заявили телеканалу «Би-би-си», что в период пандемии объем продаж серьезно увеличился. Эта компания ведет необычный бизнес: продает бомбоубежища в США. На сайте компании можно найти бункеры на любой вкус и цвет — от небольших укрытий на случай урагана (которые для Северной Америки не редкость) до целых подземных мини-городов со всеми удобствами на случай ядерного апокалипсиса. Например, «всего» за четыре миллиона долларов компания предлагает вот такой дом «президентского класса» под землей.

Также о финансовых успехах во время пандемии рассказали и представители британского агентства недвижимости Quintessentialy Estates.

По их словам, в последнее время их клиентами чаще всего становятся люди, владеющие несколькими резиденциями по всему миру. Но они боятся, что зараза проникнет в какой-нибудь из их домов, поэтому на время пандемии арендуют временное жилье. И даже при таком раскладе привыкшие к роскоши олигархи не желают хоть на время менять жизненные условия (тем более кто знает, на сколько еще эта пандемия затянется?..) и арендуют тоже с размахом: особой популярностью пользуются шотландские замки, острова, дома с бункерами — на всякий случай. Впрочем, есть богачи и поскромнее, которые в качестве коронавирусного убежища арендуют всего-навсего квартиры премиум-класса, чтобы обезопасить свой дом и пожилых родственников.