«Хоть немцев освободителями не назвали». Эстония переписала историю, чтобы угодить русофобам

«Вся политика Эстонии строится на противопоставлении Эстонии России, по крайней мере Советскому Союзу. Они пытаются быть более изобретательными и не противопоставлять себя России — у них много экономических интересов — но противопоставить себя Советскому Союзу. Потому что если СССР не агрессор, а освободитель, тогда непонятно — почему эстонские эсэсовцы герои Эстонии. Нельзя быть частично беременной. Объявив людей, борящихся с советской властью, героями вы тем самым должны объявить советскую власть преступной», — объяснил «360» эксперт.

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По его словам, именно такую политику Таллина мы сейчас и наблюдаем. Если СССР освободил Эстонию — следовательно, войска СС не герои и вся сегодняшняя идеология страны должна быть пересмотрена как несостоятельная.

«С этим никто не согласится. Они вынуждены объявлять нас захватчиками — спасибо, хоть немцев освободителями не называют», — заметил историк.

Эстонское государство, по его словам, началось с ревизии истории. В этом прокрустовом ложе страна вынуждена и продолжать свое существование.

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«Нельзя сказать — „мы пошутили и все, что лежит в основе нашего государства, было ошибкой“. Так не скажешь, потому что вообще все развалится. Вот и вынуждены бежать впереди телеги с горы, чтобы телега их собственных мифов их не догнала и не раздавила. К тому же такие заявления внимательно слушают и эстонские ультра, которые поддерживают политику нынешнего правительства, и ультра на Западе. Другой вопрос, когда президент Эстонии приезжала в Россию, она ничего подобного не заявляла. Но поддержка крайне правых и поддержка антироссийских сил в мире в первую очередь в США — для современной Эстонии важнее, чем хорошие отношения с Россией. По крайней мере, для элиты», — добавил Журавлев.