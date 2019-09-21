Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина

В новом разделе на сайте Минобороны опубликованы боевые донесения, наградные документы, оперативные директивы и старые газеты, которые дают представление о Таллинской наступательной операции и атмосфере освобождения столицы.

Документы свидетельствуют о героизме советских солдат и офицеров Красной армии, которые ценой своей жизни боролись за освобождение Прибалтики. Все они удостоились за свои подвиги звания Героя Советского Союза.

«Население освобожденных населенных пунктов и хуторов радушно встречает части Красной армии, бойцов и офицеров, угощая их медом, молоком и овощами. В воинах Красной армии они видят своих освободителей. В населенных пунктах жители машут приветливо руками проходящим частям», — сказано в одном из документов.

Источник фото: Минобороны

В бумагах также есть свидетельства о том, что были случаи, когда жители Эстонии рисковали своей жизнью и помогали советским войскам.

Советская армия освободила Таллин в ходе Прибалтийской стратегической наступательной операции, которая прошла с 14 сентября по 24 ноября 1944 года.