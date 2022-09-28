«Положили на землю всю в крови». Мать погибшей в школе Ижевска пятиклассницы рассказала о дочери | 360°

Эксклюзив 28 сентября 2022, 04:34 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Положили на землю всю в крови». Мать погибшей в школе Ижевска пятиклассницы рассказала о дочери Мать погибшей в школе в Ижевске девочки рассказала о дочери Телеканал «360»

Читать 360tv в

Одной из убитых в школе Ижевска стала пятиклассница. Брат погибшей и ее бабушка тоже были в этот день в школе, но находились в другом классе. Мама девочки рассказала «360» о своей дочери и о событиях того дня.

О том, что в школе стрельба, собеседница «360» узнала от родители других детей. Тогда женщина позвонила своей матери, которая работает учителем начальных классов в этой школе.

Реклама

Женщина подтвердила, что в школе стрельба, но больше она ничего не знала: в тот момент она вместе с учениками сидела на полу, закрывшись в кабинете. Вместе с ней был и сын собеседницы «360», он только пошел в первый класс. Тогда обе женщины ничего не знали про старшую дочь — ученицу пятого класса.

Реклама

«Я тогда побежала сразу к школе, ждала, когда ее выведут. Когда мама с сыном прибежали, ее ждала, а она не вышла, ее вынесли и на землю положили, всю в крови», — рассказала собеседница «360».

По словам женщины, «скорая» ехала восемь минут. Мать собеседницы «360» и ее младший сын не пострадали.

Погибшая девочка хорошо училась и очень любила рисовать. В понедельник она вернулась к занятиям после больничного, а также должна была первый раз пойти в художественную школу. Мать погибшей школьницы вспоминает, что дочь просила купить ей гуашь.

Похороны погибшей девочки пройдут 28 сентября. Женщина рассказала «360», что положит в гроб гуашь, которую просила у нее дочь.

В понедельник утром в школу вошел вооруженный двумя пистолетами мужчина. Он расстрелял 17 человек, среди которых 11 детей и шестеро взрослых. Ранения получили еще 23 школьника и двое взрослых. Около здания школы № 88 в Ижевске появился мемориал. Люди несут к нему цветы, игрушки, фотографии погибших детей и свечи.

1 0 0 1 0 0