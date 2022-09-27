«Простите, не уберегли». Цветы и игрушки оставили на мемориале у школы Ижевска | 360°

Все новости

Подмосковье

27 сентября 2022, 16:38

Еще 38 участков отдадут предпринимателям Подмосковья по программе «Земля за рубль»

Эксклюзив

27 сентября 2022, 16:35

Россия отказалась от «Оскара». Гендерно-расовая повестка в кино не вызывает интереса

Реклама

Эксклюзив

27 сентября 2022, 16:29

«Чтобы наши земляки перестали погибать». Жительницы Донбасса объяснили, почему им важен референдум

Культура

27 сентября 2022, 16:25

Исполнительный продюсер «Дома Дракона» покинет свой пост

Мир

27 сентября 2022, 16:22

Попытки Киева сорвать референдум в ДНР назвали провалом

Мир

27 сентября 2022, 16:10

Франция организует подготовку боевиков ВСУ в Польше

Общество

27 сентября 2022, 16:06

Фейк: житель Херсона семь раз проголосовал на референдуме

Наука

27 сентября 2022, 16:06

Россия и Китай подписали контракты о размещении станций систем ГЛОНАСС и Beidou

Общество

27 сентября 2022, 16:04

Законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных приняли в первом чтении

Эксклюзив

27 сентября 2022, 15:37

«Простите, не уберегли». Цветы и игрушки оставили на мемориале у школы Ижевска

Стихийный мемориал около школы № 88 в Ижевске сняли на видео

Читать 360tv в

Около здания школы № 88 в Ижевске появился мемориал. Люди несут к нему цветы, игрушки, фотографии погибших детей и свечи. Видео с места опубликовал «360».

Около стихийного мемориала собралось множество людей. Многие из них не смогли сдержать слез.

Реклама

«Дети, простите, что не уберегли», — говорится в записи на одной из табличек.

Реклама

В понедельник утром в школу вошел вооруженный двумя пистолетами мужчина. Он расстрелял 17 человек, среди них 11 детей и шестеро взрослых. Также ранения получили 23 школьника и двое взрослых.

Прибывшие на место оперативные службы экстренно оцепили школу и вывели остальных детей с территории. Стрелка обнаружили в одном из кабинетов, он покончил с собой.

Ранее появилась информация, что в ходе обыска правоохранители обнаружили предсмертное сообщение в компьютере напавшего.

В нем он объяснил, что готовился к нападению на школу в течение целого года, а также подробно рассказал, как выбирал место массового расстрела, и раскрыл детали приобретения пистолетов.

Стрельба в школе в Ижевске

0

0

0

1

0

0

Реклама

Реклама