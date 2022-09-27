«Простите, не уберегли». Цветы и игрушки оставили на мемориале у школы Ижевска | 360°

Эксклюзив 27 сентября 2022, 15:37 Поделиться Telegram

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Viber «Простите, не уберегли». Цветы и игрушки оставили на мемориале у школы Ижевска Стихийный мемориал около школы № 88 в Ижевске сняли на видео

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Около здания школы № 88 в Ижевске появился мемориал. Люди несут к нему цветы, игрушки, фотографии погибших детей и свечи. Видео с места опубликовал «360».

Около стихийного мемориала собралось множество людей. Многие из них не смогли сдержать слез.

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«Дети, простите, что не уберегли», — говорится в записи на одной из табличек.

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В понедельник утром в школу вошел вооруженный двумя пистолетами мужчина. Он расстрелял 17 человек, среди них 11 детей и шестеро взрослых. Также ранения получили 23 школьника и двое взрослых.

Прибывшие на место оперативные службы экстренно оцепили школу и вывели остальных детей с территории. Стрелка обнаружили в одном из кабинетов, он покончил с собой.

Ранее появилась информация, что в ходе обыска правоохранители обнаружили предсмертное сообщение в компьютере напавшего.

В нем он объяснил, что готовился к нападению на школу в течение целого года, а также подробно рассказал, как выбирал место массового расстрела, и раскрыл детали приобретения пистолетов.

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