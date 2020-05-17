«Хорошая зарплата, но риск тоже серьезный»: врачей пригласили на работу в Подмосковье
Власти Московской области предоставляют работникам здравоохранения федеральные и региональные доплаты, бесплатное проживание в гостиницах, трехразовое питание и трансфер.
В регионе медики нужны в больницы, открывающиеся временные стационары, службы скорой и неотложной помощи.
«Мы ищем врачей, приглашаем врачей. Везде, где они свободны, пожалуйста, приезжайте к нам. У нас, кроме федеральной, есть еще и региональная доплата», — сказал Воробьев.
Врачи получают 70-120 тысяч, а доплата составляет 177 тысяч рублей. Среднему персоналу платят 50-70 тысяч рублей плюс 103 тысячи в виде доплаты. А младший персонал зарабатывает 30-40 тысяч рублей, 50 тысяч идет как доплата.
«Хорошая зарплата, но риск, конечно, тоже серьезный», — добавил Воробьев.
За последние сутки в Московской области от коронавируса вылечились еще 364 пациента. Теперь общее число выздоровевших пациентов составило 3088 человек.