«Хорошая зарплата, но риск тоже серьезный»: врачей пригласили на работу в Подмосковье

Подмосковье продолжает активно привлекать медиков, чтобы лечить больных с коронавирусом. Специалистам предусмотрены федеральные и региональные доплаты. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Андрея Воробьева и правительства Московской области в Instagram.

Власти Московской области предоставляют работникам здравоохранения федеральные и региональные доплаты, бесплатное проживание в гостиницах, трехразовое питание и трансфер.

В регионе медики нужны в больницы, открывающиеся временные стационары, службы скорой и неотложной помощи.

«Мы ищем врачей, приглашаем врачей. Везде, где они свободны, пожалуйста, приезжайте к нам. У нас, кроме федеральной, есть еще и региональная доплата», — сказал Воробьев.

Врачи получают 70-120 тысяч, а доплата составляет 177 тысяч рублей. Среднему персоналу платят 50-70 тысяч рублей плюс 103 тысячи в виде доплаты. А младший персонал зарабатывает 30-40 тысяч рублей, 50 тысяч идет как доплата.

«Хорошая зарплата, но риск, конечно, тоже серьезный», — добавил Воробьев.

За последние сутки в Московской области от коронавируса вылечились еще 364 пациента. Теперь общее число выздоровевших пациентов составило 3088 человек.