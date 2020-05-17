Более 3 тысяч пациентов вылечились от коронавируса в Подмосковье

За последние сутки в Московской области от коронавируса вылечились еще 364 пациента. Теперь общее число выздоровевших пациентов перевалило за три тысячи.

За последние сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились еще 364 пациента. Все они получили отрицательные результаты исследования на коронавирусную инфекцию, после этого их выписали из больницы.

Всего в области от коронавируса вылечились 3088 человек.

В Подмосковье активно привлекают медиков для лечения больных с COVID-19, сообщили в пресс-службе губернатора Андрея Воробьева в Instagram. Для врачей предусмотрены дополнительные выплаты, организовано бесплатное проживание в гостиницах, трехразовое питание и трансфер.

Всего в России выявлено 272 043 случая коронавируса. Среди них 63 166 пациентов выздоровели, 2537 умерли. По последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в Москве зафиксировано 36 897 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, умерли 366 человек.

С 15 мая в Москве стартовало массовое бесплатное тестирование на иммунитет к коронавирусу. На основе результатов этих исследований решится вопрос о снятии ограничений. За два дня около двух тысяч человек сдали кровь на иммунитет к новому вирусу.