Общество 26 января 2023, 17:10 Honor не возобновил прямые поставки смартфонов в Россию ТАСС: Honor не возобновлял прямые поставки смартфонов в Россию с лета 2022 года Unsplash

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Производитель китайской марки гаджетов Honor не возобновлял прямые поставки смартфонов в Россию с лета прошлого года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник на российском рынке.

«Honor не возобновлял прямые поставки смартфонов в Россию с лета 2022 года», — сказал он.

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Гаджеты поступают в Россию по схеме параллельного импорта. Сама китайская компания сейчас активно развивается в СНГ. Однако источник не уточнил, о каких именно странах идет речь.

По данным еще одного собеседника агентства, последние поставки Honor в Россию произвели в марте-апреле 2022 года.

Портал «Известия» сообщал о том, что компании Honor и Xiaomi открыли вакансии по набору сотрудников в свои офисы в РФ. Организации находятся в поисках специалистов по логистике, дистрибуции, закупке рекламы в СМИ и у блогеров.

Эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Виктор Смирнов рассказывал, что при покупке китайских смартфонов не стоит делать выбор в пользу самого дешевого гаджета.