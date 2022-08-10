Техноблогер Виктор Смирнов рассказал о минусах китайских смартфонов

Покупая китайский смартфон, лучше не делать выбор в пользу самого дешевого. На что стоит обратить внимание, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Виктор Смирнов.

Он пояснил, что проблем не будет с популярными и сравнительно дорогими брендами — Huawei, Honor, Xiaomi. Они легко поддаются ремонту в случае поломки, и для них всегда есть запчасти. Более дешевые смартфоны малоизвестных компаний могут оказаться проблемными с точки зрения ремонта, поскольку запчасти для них найти трудно.

«Более бюджетные и слабо известные китайские смартфоны, как правило, пользуются спросом, но запчастей для них мало, как и информации по ремонту. У бюджетных смартфонов более дешевые компоненты и всегда что-то выходит из строя, комплектующие больше подвержены перегреву и проще ломаются. У них хрупкие корпуса, которые не рассчитаны на серьезные падения. Их ремонт — это всегда трагедия», — рассказал Смирнов.