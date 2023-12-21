Эксклюзив 21 декабря 2023, 21:56 Холодный расчет или искренняя любовь. Зачем иностранцам российское гражданство Политолог Склянчук: многие артисты получили гражданство России по расчету

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Некоторые иностранцы сочли российское гражданство привлекательным из-за возможности меньше платить налоги. На это указал руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства, политолог Павел Склянчук в интервью Аксинье Гурьяновой на стриме «360».

«Не секрет, что многие иностранцы получали российское гражданство, чтобы снизить налогооблагаемую базу на свои доходы — например, [Жерар] Депардье и другие актеры», — заметил он.

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Склянчук напомнил, что в той же Франции подоходный налог составляет 50% против российских 13%.

«[Депардье] с актерских гонораров тратит 13% на налоги. Это был такой расчетливый [шаг], приукрашенный тем, что он очень хорошо относится к России»», — сказал собеседник «360», предложив верить артисту на слово.

Жерар Депардье получил российское гражданство в 2013 году. А в 2018-м прописался в Новосибирске. Спустя два года актер перешел в православие — его крестили в соборе Святого Александра Невского в центре Парижа.