Общество 23 мая 2023, 17:57 Холодный атмосферный фронт настигнет Москву в выходные «Фобос»: в выходные, 27 и 28 мая, в Москву придет похолодание Сайт мэра и правительства Москвы

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В выходные, 27 и 28 мая, в российскую столицу придет похолодание. Однако с понедельника жителей столицы вновь ждет жара, сообщили в пресс-службе центра погоды «Фобос».

В субботу столбики термометров опустятся до +17…+19 градусов, рассказали синоптики. В воскресенье будет еще холоднее — воздух прогреется лишь до +15, а в ночь на понедельник температура упадет до +5…+7 градусов.

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В начале следующей недели столбики «взорвутся» от перепада градусов. Температура резко поднимется до +20.

Ранее метеорологи рассказали о формировании тропиков в Москве. Они пообещали по-настоящему летнюю жару, но с проливными дождями. Со второй половины следующей недели температура поднимется до +25…+26 градусов. Все осадки ожидают после обеда в разных районах города.

Над Уралом и Поволжьем тем временем формируется «тепловой купол», который не слишком сильно распространится на запад, однако повлияет на погоду в столичном регионе.