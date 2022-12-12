Общество 12 декабря 2022, 13:13 «Ходить уже невозможно». Коммунальщики начали откачивать воду с затопленных улиц Москвы Коммунальщики принялись устранять последствия ледяного дождя в Москве

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Коммунальщики устраняют последствия аномальных дождей в Москве. Аварийные службы приступили к откачке воды. Бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток» дежурят на улицах и следят за тем, чтобы осадки и талые воды оперативно уходили в ливневую сеть, сообщила пресс-служба столичного департамента ЖКХ в соцсети «ВКонтакте».

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Жителям предложили сообщать о «временных скоплениях воды» в диспетчерские службы или в аккаунт «Мосводостока». Городские службы оперативно реагируют на все заявки.

В выходные южный циклон принес в центральную часть России сильный снегопад, который затем сменился ледяным дождем. Москва побила 62-летний рекорд по количеству осадков.

Всего за 12 часов в городе выпало 12–19 миллиметров осадков, а до вечера, по прогнозам синоптиков, может выпасть еще до восьми миллиметров.