Экология 12 декабря 2022, 11:57 Осадки в Москве побили 62-летний рекорд «Метеоновости»: суточное количество осадков в Москве побило рекорд 1960 года РИА «Новости»

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Суточное количество осадков в Москве побило рекорд 1960 года — 12,5 миллиметра, сообщил сайт «Метеоновости». Только за 12 часов в столице выпало 12–19 миллиметров осадков в виде дождя, на ВДНХ — 17 миллиметров.

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Прошедшей ночью город оказался в зоне атмосферных фронтов южного циклона. По данным синоптиков, в течение дня может выпасть еще до восьми миллиметров дождя. Окончательное количество осадков будет известно после 21:00.

«Метеоновости» добавили, что снег в Москве в этом году выпал на семь-десять дней раньше срока и поначалу снежный покров был небольшим. Южный циклон, пришедший в Центральную Россию в субботу, принес сильный снегопад, и всего за сутки высота снежного покрова выросла с нескольких сантиметров до 20. А уже на следующий день снег стал таять и начался ледяной дождь. К сегодняшнему утру высота снежного покрова составила 12 сантиметров — и это все равно выше нормы.

Дептранс Москвы предупредил водителей о возможной гололедице на дорогах и попросил особенно тщательно соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.