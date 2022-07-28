H&M продаст бизнес и запасы своей одежды в России

Крупнейшая в Европе розничная сеть по продаже одежды и аксессуаров H&M сворачивает свою деятельность на российском рынке и продает товар, пишут СМИ.

Речь идет о запасах одежды на 30 недель. Они оцениваются в 210 миллионов долларов. Об уходе из России H&M сообщила 18 июля. Позднее компания объявила о распродаже, но не стала снижать цены. Россияне надеялись приобрести товары в августе, однако компания отменила распродажу.

H&M одна из многих компаний, которая уходит из России. Такое решение шведский ретейлер принял на фоне происходящего в мире. По подсчетам экспертов, сворачивание бизнеса обойдется компании в 11 миллиардов рублей. Более сотни миллионов долларов потеряет и Microsoft, отказавшись от клиентов из России.