Решение покинуть Россию стоило Microsoft 126 млн долларов

Корпорация Microsoft понесла операционные расходы в 126 миллионов долларов из-за решения уйти с российского рынка. Такой вывод следует из опубликованного финансового отчета компании за прошедший квартал.

В эту сумму вошли выплаты выходных пособий работникам и обслуживание долгов.

«В результате мы зафиксировали операционные издержки в размере 126 миллионов долларов, связанные с проблемными задолженностями, обесцениванием активов и выходными пособиями», — указывается в сообщении.

Из отчета видно, что квартальная выручка компании составила 51,9 миллиарда долларов, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Уход компании Microsoft с российского рынка положительно повлияет на разработчиков отечественного софта, такое мнение выразил замглавы Минпромторга Василий Шпак. В будущем российские разработчики смогут сделать рывок в вопросе увеличения качества своих продуктов.