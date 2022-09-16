H&M начала ввоз новой коллекции в Россию — СМИ | 360°

Все новости

Мир

16 сентября 2022, 04:39

Посол России в Вашингтоне сравнил США с «ковбоем с плохим зрением»

Общество

16 сентября 2022, 04:03

H&M начала ввоз новой коллекции в Россию — СМИ

Реклама

Спецоперация

16 сентября 2022, 03:24

ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области

Власть

16 сентября 2022, 02:59

Путин анонсировал отправку в Иран российской бизнес-миссии на следующей неделе

Подмосковье

16 сентября 2022, 02:31

Членам семей погибших военнослужащих захотели предоставить меры поддержки по газификации дома в Подмосковье

Общество

16 сентября 2022, 02:04

Бывшего замглавы Воскресенска приговорили к восьми годам колонии

Мир

16 сентября 2022, 01:42

Жительниц Венгрии обязали послушать сердцебиение плода перед абортом

Мир

16 сентября 2022, 01:22

США призвали Россию «сегодня же» принять предложение по обмену заключенными

Мир

16 сентября 2022, 00:59

Небензя заявил о невозможности России произвести взносы в ВПП ООН из-за санкций

Общество

16 сентября 2022, 04:03

H&M начала ввоз новой коллекции в Россию — СМИ

«Известия»: компания H&M начала ввозить в Россию новую коллекцию

Читать 360tv в

Компания H&M, заявившая об уходе с российского рынка, начала ввозить в Россию новую коллекцию, сообщили «Известия». В своем материале издание ссылается на источник, близкий к руководству ретейлера.

Данные о том, что в точки бренда поступают новые вещи подтвердили в Российском совете торговых центров. Однако в самой компании эту информацию изданию не подтвердили, сообщив, что продают только оставшиеся запасы.

Реклама

Компания H&M, по мнению участников рынка, рассчитывает максимально долго проработать в России. Но аналитики предполагают, что стоимость вещей из новой коллекции, которая ввезена через третьи страны, может увеличится как минимум на 30% по сравнению с прежним уровнем.

Реклама

Сотрудникам российского подразделения компании H&M Group главный офис предложил переехать для работы в Швецию, сообщали ранее СМИ со ссылкой на близкий к руководству компании источник. Предложение о релокации, как указывалось в сообщениях, получили топ-менеджеры и руководители отделов продаж в регионах.

Магазины

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама