Общество 16 сентября 2022, 04:03 Поделиться Telegram

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Viber H&M начала ввоз новой коллекции в Россию — СМИ «Известия»: компания H&M начала ввозить в Россию новую коллекцию Pxhere.com

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Компания H&M, заявившая об уходе с российского рынка, начала ввозить в Россию новую коллекцию, сообщили «Известия». В своем материале издание ссылается на источник, близкий к руководству ретейлера.

Данные о том, что в точки бренда поступают новые вещи подтвердили в Российском совете торговых центров. Однако в самой компании эту информацию изданию не подтвердили, сообщив, что продают только оставшиеся запасы.

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Компания H&M, по мнению участников рынка, рассчитывает максимально долго проработать в России. Но аналитики предполагают, что стоимость вещей из новой коллекции, которая ввезена через третьи страны, может увеличится как минимум на 30% по сравнению с прежним уровнем.

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Сотрудникам российского подразделения компании H&M Group главный офис предложил переехать для работы в Швецию, сообщали ранее СМИ со ссылкой на близкий к руководству компании источник. Предложение о релокации, как указывалось в сообщениях, получили топ-менеджеры и руководители отделов продаж в регионах.

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