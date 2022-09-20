Общество 20 сентября 2022, 09:36 Поделиться Telegram

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Viber H&M свернет бизнес в Сибири и на Дальнем Востоке до конца октября — СМИ «Коммерсант»: H&M до конца октября закроет 20 магазинов в Сибири и на Дальнем Востоке Unsplash.com

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Руководство ретейлера H&M решило к концу октября закрыть около 20 магазинов в Сибири и на Дальнем Востоке. Их торговые площади займут местные бренды, потому что федеральным это невыгодно. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Два источника газеты на рынке торговой недвижимости рассказали о плане реорганизации H&M, хотя официально компания пока не подтвердила эти планы.

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По данным издания СМИ, в октябре закроется около 20 торговых точек за Уралом, а также некоторые магазины в центральной части России.

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По мнению руководителя направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежды Цветковой, в ближайшее время магазины могут закрыться в населенных пунктах с населением до 500 тысяч человек. Именно там они наименее рентабельны.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов предупредил, что на поиск новых арендаторов в торговых центрах уйдет в среднем от полугода до года. Освободившиеся места займут, скорее всего, местные бренды, потому что им легче наладить поставки. С ним согласилась директор департамента торговой недвижимости Accent Capital Светлана Кузьмина. Она объяснила это тем, что потенциальным арендаторам придется развивать собственную логистику для захода на новый для себя локальный рынок, а это затратно.

H&M управляет несколькими марками, в том числе Monki, Weekday, Cos, Other Stories и Cheap Monday. В общей сложности к началу 2022 года этот бренд имел почти 170 магазинов.

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