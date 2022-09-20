H&M свернет бизнес в Сибири и на Дальнем Востоке до конца октября — СМИ | 360°

Все новости

Важное

20 сентября 2022, 09:52

Стремоусов сообщил о подготовке заявления по референдуму в Херсонской области

Подмосковье

20 сентября 2022, 09:47

Электроснабжение в Подмосковье оперативно восстановили после урагана

Реклама

Спецоперация

20 сентября 2022, 09:44

Снайперы в ходе СВО на Украине уничтожили десятки целей из винтовок SVLK-14S «Сумрак»

Мир

20 сентября 2022, 09:43

Казахстан начал задерживать российские грузовики с товарами из Европы

Транспорт

20 сентября 2022, 09:39

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России вновь продлили

Общество

20 сентября 2022, 09:36

H&M свернет бизнес в Сибири и на Дальнем Востоке до конца октября — СМИ

Подмосковье

20 сентября 2022, 09:34

Еще 10 скверов благоустроили в Подмосковье с начала года

Происшествия

20 сентября 2022, 09:21

Пожар на складе в Ленинградской области охватил более тысячи квадратных метров

Подмосковье

20 сентября 2022, 09:16

Свыше миллиона школьников и студентов Подмосковья приняли участие в «Разговорах о важном» с сентября

Общество

20 сентября 2022, 09:36

H&M свернет бизнес в Сибири и на Дальнем Востоке до конца октября — СМИ

«Коммерсант»: H&M до конца октября закроет 20 магазинов в Сибири и на Дальнем Востоке

Читать 360tv в

Руководство ретейлера H&M решило к концу октября закрыть около 20 магазинов в Сибири и на Дальнем Востоке. Их торговые площади займут местные бренды, потому что федеральным это невыгодно. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Два источника газеты на рынке торговой недвижимости рассказали о плане реорганизации H&M, хотя официально компания пока не подтвердила эти планы.

Реклама

По данным издания СМИ, в октябре закроется около 20 торговых точек за Уралом, а также некоторые магазины в центральной части России.

Реклама

По мнению руководителя направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежды Цветковой, в ближайшее время магазины могут закрыться в населенных пунктах с населением до 500 тысяч человек. Именно там они наименее рентабельны.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов предупредил, что на поиск новых арендаторов в торговых центрах уйдет в среднем от полугода до года. Освободившиеся места займут, скорее всего, местные бренды, потому что им легче наладить поставки. С ним согласилась директор департамента торговой недвижимости Accent Capital Светлана Кузьмина. Она объяснила это тем, что потенциальным арендаторам придется развивать собственную логистику для захода на новый для себя локальный рынок, а это затратно.

H&M управляет несколькими марками, в том числе Monki, Weekday, Cos, Other Stories и Cheap Monday. В общей сложности к началу 2022 года этот бренд имел почти 170 магазинов.

Бизнес

Экономика

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама