Хлопки, а потом звук вышибаемой двери. Соседи вспомнили ночь с массовым убийством на вечеринке в Екатеринбурге

Ночная вечеринка в квартире в Екатеринбурге завершилась расстрелом трех человек и самоубийством. Соседи рассказали «360», что слышали выстрелы. Владелец жилплощади раньше не устраивал подобных «вписок».

Сосед с первого этажа услышал шум в районе 03:00.

«Я сначала слышал хлопки, не придал значения. Мало ли, что-то упало у людей в квартире. А потом услышал, как вышибают дверь», — рассказал он.

По словам мужчины, хлопки раздавались такие громкие, что у него проснулся шестимесячный ребенок. Однако ни он, ни его супруга не слышали криков гостей — по неподтвержденным данным, участники вечеринки домогались женщин.

Собеседник «360» не знаком с соседями, поскольку заехал в этот дом недавно. Вечером он не слышал ничего подозрительного: вся компания спокойно зашла в подъезд. «До этого шума и балагана не было», — сказал мужчина.

Другой сосед давно знает владельца квартиры, где произошло убийство. Он не ожидал подобного от организатора вечеринки.

«Очень положительный, очень хороший человек», — сказал он.

Мужчина слышал выстрелы, насчитал четыре, а криков не было. Кроме того, он рассказал, что раньше такие вечеринки в этой квартире не закатывали.

«Раньше все было четко и красиво», — отметил сосед.

Массовое убийство на вечеринке произошло в ночь на 7 ноября улице Социалистической. На месте трагедии обнаружены тела трех мужчин и одной женщины. У всех погибших имеются огнестрельные ранения. Предположительно, злоумышленник стрелял из охотничьего карабина «Сайга».

По версии следствия, гости вечеринки поссорились между собой. После этого владелец квартиры открыл по ним огонь. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», отметило агентство Ura.ru.