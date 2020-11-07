Появилось видео с места убийства 4 человек на вечеринке в Екатеринбурге

Прошлой ночью вечеринка в квартире одного жилого дома в Екатеринбурге закончилась массовым убийством. В распоряжении «360» появилось видео с осмотра места преступления.

На кадрах видно, что неизвестный оставил на лестничной площадке одноразовую медицинскую перчатку. А в самой квартире был обнаружен молоток и отвертка. Сейчас помещение опечатано. Следователи продолжают проводить проверку выяснять обстоятельства случившегося.

Массовое убийство произошло на 5-м этаже дома по улице Социалистическая в Екатеринбурге.

«По имеющимся данным, на месте трагедии обнаружены тела трех мужчин и одной женщины. У всех погибших имеются огнестрельные ранения, причиненные, предположительно, охотничьим карабином „Сайга“, который обнаружен и изъят с места происшествия», — рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Свердловской области.

Также известно, что на вечеринке была 17-летняя девушка, она тоже получила ранение, но выжила. Сейчас она находится в больнице, информации о ее состоянии пока нет. Сам стрелок покончил жизнь самоубийством после совершенного преступления.

Следствие предполагает, что гости вечеринки поссорились между собой, из-за чего владелец квартиры начал по ним стрелять. По предварительным данным, 34-летний стрелок работал охранником ЧОП.