26 мая 2023, 09:49
Хиты российской певицы Mary Gu прозвучали в метро Москвы
Дептранс Москвы: российская певица Mary Gu дала необычный концерт в столичной подземке
В этот четверг, 25 мая, российская певица Mary Gu дала концерт на станции метро «Маяковская». Она исполнила свои хиты в необычной акустической аранжировке, сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы».
Партнером мероприятия стала «VK Музыка». Концерт получился по-настоящему трогательным и романтичным, подчеркнули в ведомстве.
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Пассажиры подземки услышали такие хиты, как «Калифорния», «Ненавижу города», «Подруга», Bad Trip и «Не влюбляйся». Они подпевали исполнительнице на весь вестибюль метро.
Настоящее имя певицы — Мария Гусарова. Свой талант она раскрыла еще в детстве. Дебютный альбом «Грустный мотив» исполнительница выпустила в 2018 году.
Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в проекте «Музыка в метро» принимают участие 254 коллектива и музыканта.
Музыка
Метро
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