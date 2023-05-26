Общество 26 мая 2023, 09:49 Хиты российской певицы Mary Gu прозвучали в метро Москвы Дептранс Москвы: российская певица Mary Gu дала необычный концерт в столичной подземке пресс-служба Департамента транспорта Москвы

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В этот четверг, 25 мая, российская певица Mary Gu дала концерт на станции метро «Маяковская». Она исполнила свои хиты в необычной акустической аранжировке, сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Партнером мероприятия стала «VK Музыка». Концерт получился по-настоящему трогательным и романтичным, подчеркнули в ведомстве.

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Пассажиры подземки услышали такие хиты, как «Калифорния», «Ненавижу города», «Подруга», Bad Trip и «Не влюбляйся». Они подпевали исполнительнице на весь вестибюль метро.

Настоящее имя певицы — Мария Гусарова. Свой талант она раскрыла еще в детстве. Дебютный альбом «Грустный мотив» исполнительница выпустила в 2018 году.

Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в проекте «Музыка в метро» принимают участие 254 коллектива и музыканта.