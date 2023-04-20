Москва 20 апреля 2023, 10:33 Более 200 артистов приняли участие в московском проекте «Музыка в метро»

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В московском проекте «Музыка в метро» принимают участие 254 коллектива и музыканта. Об этом RT рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, за пять сезонов в проекте успели засветиться пять тысяч музыкантов.

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«Наш проект „Музыка в метро“ позволяет артистам найти свою аудиторию, а пассажирам — послушать живую музыку во время поездки. <…> Среди артистов много юных музыкантов, они учатся в лучших столичных музыкальных учебных заведениях», — добавил заммэра.

Чаще всего артисты выступают в стиле джаза, электронной и классической музыки, рока.