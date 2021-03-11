Хирург объяснил причину схожести Instagram-моделей

Пластический хирург Риккардо Фрати объяснил, почему модели в Instagram похожи внешне. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольска правда» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Он пояснил, что щас в моде определенные типажи внешности, к которым некоторые женщины стремятся: маленький нос, узкий лоб, раскосые глаза, приподнятые брови. Классическими примерами такой внешности являются Кендалл Дженнер, Белла Хадид, Меган Фокс и Тейлор Свифт.

Также в моде полные губы, высокие скулы и большие глаза. Такая внешность у Ким Кардашьян и Кайли Дженнер.

Хирург уточнил, что для достижения желаемых черт лица девушки используют услуги инъекционной косметологии.

«Чтобы добиться такого эффекта, необходимо добавить филлеры в губы, подбородок и скулы, а также сделать пластику носа и инъекции ботокса», — пояснил Фрати.

Ранее главный внештатный специалист — пластический хирург Минздрава Наталья Мантурова рассказала, что потенциальных клиенток все чаще убеждают не гнаться за «признанными в обществе красивыми лицами».