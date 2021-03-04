Клиенты пластических хирургов сделали ставку на естественность

В сфере пластической хирургии произошел сдвиг приоритетов. Девушки все реже обращаются к специалисту, чтобы стать на кого-то похожими. Мода на естественность стала преобладать, а врачи учат пациенток любить себя.

Главный внештатный специалист — пластический хирург Минздрава Наталья Мантурова рассказала в эфире телеканала «Доктор», что потенциальных клиенток все чаще убеждают не гнаться за «признанными в обществе красивыми лицами».

«Порой эти лица считаются красивыми за счет таланта и достижений той или иной обладательницы этого лица. <…> На сегодняшний момент я с удовольствием хочу отметить: все меньше и меньше обращаются к нам люди с фотографиями и пожеланием стать похожими на ту или иную известную актрису», — подчеркнула Мантурова.

Специалисты, по ее словам, просят пациенток любить свою внешность и уважать себя. Одно дело — поддержать свежий внешний вид, другое — измениться кардинально.

«Нет некрасивых людей. Все по-своему прекрасны, только надо уметь это увидеть», — сказала пластический хирург. Сейчас клиенты хотят, «чтобы было естественно, красиво» и без следов операции.

Однако популярность пластических операций в последнее время набрала обороты. Если раньше на первом месте была пластика груди, то теперь — липосакция и липоструктурирование.