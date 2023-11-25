Общество 25 ноября 2023, 18:06 Хинштейн назвал некорректным призыв мэра Пензы не превращать школы в некрополи Депутат Хинштейн раскритиковал мэра Пензы за слова о некрополях на стенах школ РИА «Новости»

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Позиция мэра Пензы Александра Басенко о недопущении установки на зданиях школ мемориальных досок с именами погибших участников СВО является некорректной. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Хинштейн счел недопустимым высказывание пензенского мэра.

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«Патриотическое воспитание и увековечивание памяти героев являются одной из важнейший государственных задач», — подчеркнул депутат.

Он выразил надежду, что главу города поправит губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и необходимые решения способствуют тому, чтобы справедливость восторжествовала.

Басенко призвал не превращать городские учебные заведения в «некрополи». Так он отреагировал на претензии к директору одной из школ, который отказался устанавливать на здании мемориальную доску в память о выпускнике, погибшем в зоне спецоперации.