25 ноября 2023, 18:06
Хинштейн назвал некорректным призыв мэра Пензы не превращать школы в некрополи
Депутат Хинштейн раскритиковал мэра Пензы за слова о некрополях на стенах школ
Позиция мэра Пензы Александра Басенко о недопущении установки на зданиях школ мемориальных досок с именами погибших участников СВО является некорректной. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Хинштейн счел недопустимым высказывание пензенского мэра.
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«Патриотическое воспитание и увековечивание памяти героев являются одной из важнейший государственных задач», — подчеркнул депутат.
Он выразил надежду, что главу города поправит губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и необходимые решения способствуют тому, чтобы справедливость восторжествовала.
Басенко призвал не превращать городские учебные заведения в «некрополи». Так он отреагировал на претензии к директору одной из школ, который отказался устанавливать на здании мемориальную доску в память о выпускнике, погибшем в зоне спецоперации.
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