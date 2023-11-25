Общество 25 ноября 2023, 14:26 «Поймите, там дети». Мэр Пензы призвал не превращать школы в некрополи Мэр Пензы призвал не превращать школы в некрополи и беречь психику детей РИА «Новости»

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Мэр Пензы Александр Басенко призвал не превращать школы в «некрополи». Так он отреагировал на претензии к директору одного из учебных заведений из-за нежелания размещать на здании мемориальную доску в память о выпускнике, погибшем во время СВО, сообщило местное издание Penzainform.

Вопрос об установке памятной доски подняли на сессии Пензенской городской думы в минувшую пятницу, 24 ноября. Депутат Алексей Иванов обратил внимание, что директор одной из школ не захотел помещать ее на здании.

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По мнению Иванова, после этого с директором нужно либо «поговорить принципиально», либо подумать о его увольнении.

«Складывается впечатление, что он попросту саботирует проведение специальной военной операции. Он показывает таким неуважением свое отношение к ней», — подчеркнул депутат.

Но мэр Пензы представил другую точку зрения, подчеркнув, что относится к бойцам СВО с величайшим уважением, их семьи всячески поддерживают, принимают разные меры помощи.

«Но я хочу, чтобы вы задумались, как детской психикой будет восприниматься большое количество мемориальных досок на зданиях школ. Это прежде всего образовательные учреждения, где учатся дети от семи лет», — указал Басенко.

Глава города обратил внимание, что в Пензе есть школы, где по семь-восемь выпускников отдали жизни на СВО. В учебных учреждениях создают уголки памяти, размещают фото погибших.

«Речь не идет о том, чтобы отказать. Мы просим время, чтобы и почтить память, и не создавать, будем говорить так, некрополи в зданиях школ. Поймите, там дети, у них психика еще неокрепшая», — подчеркнул мэр.

Басенко выразил уверенность, что Россия одержит победу, и тогда, по его словам, в городе сделают все, чтобы увековечить память наших героев.

«Давайте дождемся завершения процесса и всех перечислим поименно на одной доске», — заключил он.