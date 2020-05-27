Хероты больше нет в России

Хероту в Сочи назвали одной из рек с самым смешным названием. Общественники и краеведы не раз пытались добиться ее переименования. В итоге название сменили на Хороту.

Глава управления информации городской администрации Микаэль Нерсесян отметил, что название реки Хероты пытались изменить давно. Решить вопрос помог государственный военно-исторический архив.

«В его ответе говорится, что „на карте восточного берега Черного моря значится река Хорота“. Таким образом, архив поставил точку в этом вопросе, и теперь идет документальное оформление замены названия реки с неблагозвучного Херота на исторически обоснованное Хорота», — рассказал он изданию «Подъем».

Местные жители уже заметили изменение указателей у реки. Фотографии с новым названием появились в соцсетях.

Источник фото: vk.com/Андрей Кобяков

В начале апреля портал ТурСтат опубликовал рейтинг российских рек с самыми смешными названиями. Херота из Адлерского района Сочи заняла вторую строчку в списке. Река уступила первое место Звероножке в Московской области. Эта река протекает в Лосино-Петровском районе. Еще в рейтинг попали Малявка, Мусорка и Моча.