Херота и Моча: перечислены реки России с самыми смешными названиями

На первом месте, по версии ресурса, расположилась река Звероножка в Московской области. Она протекает в Лосино-Петровском районе Подмосковья. Второе место досталось Хероте из Адлерского района Сочи. На третьем месте — река Малявка в Рязанской области.

В первой пятерке оказались Мусорка в Самарской области и Моча в Нижегородской области. Далее идут Явонь в Новгородской области, Сучок в Тверской области, Нюховка в Тульской области, Сал в Ростовской области и Тухлянка в Сахалинской области. Портал составил этот смешной рейтинг на основе отзывов в интернете.

Ранее сервис по поиску работы составил список самых смешных профессий в России. В него вошли собачьи няни постижеры, свахи, коренщики и другие. По данным сервиса, есть среди запросов на вакансии «хороший человек», «путешественник» и «зритель».