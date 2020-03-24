Свахи и няни для собак вошли в число самых смешных профессий в России

В поиске работы россияне порой ищут вакансии на очень необычные позиции. Оказывается, в стране нужны няни для собак, свахи и просто «хорошие люди».

Самые смешные и необычные профессии назвали в исследовании сервиса по поиску работы Headhunter, на результаты которого сослалась Lenta.ru.

Лидируют как раз собачьи няни и постижеры — это, как выяснилось, эксперты по изготовлению париков. Есть спрос на свах и коренщиков. Если вы не знали, то так называют кухонного работника, занятого очисткой и нарезкой овощей.

Возникновение забавных и необычных профессий эксперты объяснили достаточно просто: при поиске вакансий россияне вбивают в поле поиска разговорные названия вакансий вместе с реальными. Поэтому среди запросов о работе есть «хороший человек», «путешественник» и «зритель».

Если говорить о действительно существующих, но необычных профессиях, то здесь упомянуты специалист по этикету, клоун, фермер и лесничий. Россияне хотят работать барберами (мужскими парикмахерами и брадобреями), кинологами и тайными посетителями. Некоторые думают устроиться помощником депутата.

Что интересно, даже на вакансию «посла» есть определенный спрос. Ее искали более 250 раз, несмотря на то, что дипломатов такого уровня назначает президент. Возможно, россияне об этом знают, и речь идет не о дипломатическом представителе, а об «амбассадоре бренда».

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России оказались те, что связаны с добывающей промышленностью.