Общество 04 декабря 2023, 16:45 Хакеры взломали сайт Брянской облдумы Хакеры взломали сайт Брянской облдумы для публикации фейка об Адаме Кадырове Unsplash

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Сайт Брянской областной думы прекратил работу после взлома хакерами, которые опубликовали фейковое постановление о переименовании одной из улиц столицы региона в честь Адама Кадырова. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента на своей странице во «ВКонтакте».

В публикации отметили, что злоумышленник после взлома сайта внесли изменения в опубликованные материалы по итогам сессии, которая прошла 29 ноября. На недостоверное сообщение повелись ряд Telegram-каналов, которые опубликовали сообщения о переименовании одной из улиц Брянска в честь Адама Кадырова.

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«Призываем жителей региона и всей страны быть внимательными, не поддаваться на провокации», — призвали в пресс-службе.

После хакерской атаки сайт областного парламента перестал работать.

На минувшей неделе неизвестные злоумышленники взломали сайт администрации Донецка и разместили там указ о присвоении Адаму Кадырову звания почетного гражданина города.

О том, что документ носит фейковый характер, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Он подчеркнул, что специалисты по кибербезопасности сделали все для защиты площадки от атак.