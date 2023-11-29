Происшествия 29 ноября 2023, 20:40 Хакеры взломали сайт администрации Донецка Мэр Донецка Кулемзин сообщил о взломе сайта городской администрации Pxhere

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Подконтрольные Украине хакеры взломали сайт администрации Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

До этого на портале появился документ о признании Адама Кадырова почетным гражданином города.

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«На данный момент специалистами предпринимаются все усилия для устранения информационных атак ЦИПсО Украины», — отметил мэр Донецка.

Он призвал население доверять только проверенным источникам информации.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил местных жителей о мошенниках, которые начали распространять фейки от его имени. Он отметил, что такая схема обмана стала популярной в последние месяцы.

На Украине ранее сообщили о взломе сайта главы Киевского облсовета Ярослава Добрянского. На главной странице хакеры разместили предупреждение для президента Владимира Зеленского, сообщил RT.