Хакеры показали порно на уличном экране в Новосибириске
Откровенный ролик запустили на рекламном экране на улице Станционной, сообщили в группе «Подслушано Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Ну хоть что-то нормальное показали за всю жизнь», — написали в комментариях. Другие заметили, что «самое настоящее порно — это реклама».
Пользователей порадовали и замечания, которые отпускал очевидец, запечатлевший шутку хакеров. Его искреннее изумление «сделало день» многим.
«А это Новосибирск. Новосибирск настолько суров, что порно здесь показывают вместо рекламы», — резюмировали в другом публике.
В группе «Инцидент Новосибирск» предположили, что видео удалось загрузить из-за открытых портов. Возможно, это сделал кто-то из бывших администраторов.
Официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало. Будет ли проведена проверка после случившегося, неизвестно. Как и то, кто на самом деле ответственен за трансляцию порнографического ролика.