Хакеры атаковали любителей порно
Пользователи порносайтов были атакованы вредоносной рекламой, которая переадресовывала на наборы эксплоитов, с помощью которых на устройство жертвы устанавливались опасные программы. Об этом сообщило ИА Nation News.
Отмечается, что пользователей атаковали хакеры группировки Malsmoke. Специалисты отметили, что раньше вредоносная реклама размещалась на других сайтах. Однако недавно злоумышленникам удалось внедрить зловреда на xHamster — один из крупнейших порносайтов.
Жертвами хакеров могли стать только пользователи браузера Internet Explorer. Мошенники использовали уязвимость в самом браузере и в Adobe Flash Player.