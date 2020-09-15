Хакеры атаковали любителей порно

Отмечается, что пользователей атаковали хакеры группировки Malsmoke. Специалисты отметили, что раньше вредоносная реклама размещалась на других сайтах. Однако недавно злоумышленникам удалось внедрить зловреда на xHamster — один из крупнейших порносайтов.

Жертвами хакеров могли стать только пользователи браузера Internet Explorer. Мошенники использовали уязвимость в самом браузере и в Adobe Flash Player.