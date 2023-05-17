Общество 17 мая 2023, 03:25 Хакеры похитили данные более 40 российских компаний Компания Bi.Zone: хакеры похитили данные более 40 российских компаний Unsplash

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Участники группировки Leak Wolf похитили данные у десятка российских компаний. Хакеры действовали под видом сотрудников организаций, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

«Группировка Leak Wolf взламывает российские компании и публикует их данные. <…> Leak Wolf провела атаки более чем на 40 российских компаний», — заявили в фирме.

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По словам экспертов, в основном хакеры работали с организациями, занимающимися розничной торговлей, информационными технологиями и образованием. При этом они не применяли вредоносное ПО, не делали фишинговые рассылки и не использовали уязвимости доступных приложений. Для своих атак хакеры брали аккаунты сотрудников компаний, а также доступы IT-подрядчиков. В итоге злоумышленники долго оставались незамеченными.

У служб безопасности не возникало вопросов, так как сейчас многие организации разрешают работать удаленно. Хакеры использовали VPN или же арендовали серверы на территории России.

Ранее российских хакеров обвинили в атаке на госсайты Италии. Они якобы взломали страницы МВД и Судебного совета страны.