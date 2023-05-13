Мир 13 мая 2023, 19:09 Российских хакеров обвинили в атаке на госсайты Италии La Stampa: сайты МВД и Судебного совета Италии подверглись кибератаке российских хакеров РИА «Новости»

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Сайты МВД, Судебного совета и другие итальянские официальные порталы заявили, что на них совершили кибератаку. Ответственность за нее якобы взяли на себя российские хакеры, сообщила газета La Stampa.

«У российских хакеров не утихает интерес к итальянскому сегменту интернета. В день визита украинского президента Владимира Зеленского их активность увеличилась», — уточнили в статье.

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Издание отметило, что цифровые взломщики создали фишинговые сайты, чтобы замедлить скорость работы некоторых ресурсов. По мнению итальянских журналистов, так группировка стремилась создать неудобства для населения и повысить социальную напряженность.

Днем ранее издание Messaggero написало, что сайты сената и Минобороны Италии подверглись кибератаке российской хакерской группировки Killnet.

Римские власти решили усилить меры безопасности и закрыть воздушное пространство над Римом во время визита Зеленского.