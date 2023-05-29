Общество 29 мая 2023, 14:17 Хакеры атаковали инфраструктуру фонда «Сколково», получив доступ к нескольким ресурсам Хакеры взломали инфраструктуру «Сколкова» и проникли в некоторые ресурсы Фото: freepik.com

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Инфраструктура фонда «Сколково» подверглась нападению хакеров. Сейчас не работают частично публичные информационные ресурсы. Об этом сообщил ТАСС.

Хакеры вскрыли инфраструктуру фонда «Сколково». В результате злоумышленникам удалось повредить несколько его сервисов, которые теперь недоступны пользователям. Взломщики завладели частично доступом к информационным системам. Специалисты уже работают над восстановлением работоспособности инфраструктуры.

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По информации СМИ, ЧП произошло ночью 29 мая. Авторы Telegram-канала «Утечки информации» первыми сообщили о взломе систем фонда «Сколково». При этом уточнили, что критичных пользовательских данных и в принципе баз данных в «утечке» не обнаружено.

В частности, хакеры атаковали файлообменник, который расположен на физических мощностях «Сколково». Злоумышленники представились «украинским киберфронтом». Они разместили в сети скриншоты внутренних информационных ресурсов и отдельные документы.

Представители самого фонда добавили, что основную часть функционала восстановят в течение суток. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование произошедшей хакерской атаки, заключили в фонде.

Ранее борьбу с кибератаками обсудили на встрече высоких представителей в Подмосковье.